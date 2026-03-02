किशोर कुमार के बंगले को तो नहीं बचा पा रहे, अब उनके गौरीकुंज को गीता भवन में बदलने की तैयारी

प्रदेश सरकार हर जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए जगह उपलब्ध कराने गीता भवन का निर्माण करवा रही है। नगरीय विकास विभाग प्रशासन के माध्यम से बनने वाले गीता भवन की लागत 20 करोड़ रुपए रखी गई है। खंडवा में निगम को गीता भवन के लिए जगह नहीं मिलने के बाद गौरीकुंज सभागृह में ही कुछ जगह का जीर्णोद्धार कर 2 करोड़ की लागत से गीता भवन के लिए ई-लायब्रेरी और रीडिंग रूम, कैफेटेरिया तैयार किया जाएगा। जिसका संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। जिसका मतलब है गौरीकुंज का नाम बदला जाएगा और इसका संचालन निजी हाथों में चला जाएगा। पहले ही रवींद्र भवन (किशोर सभागृह) का संचालन निगम निजी हाथों में दे चुका है।