एमपी में मस्जिद में नमाज से पहले वुजू करते वक्त थमी हाजी की सांसें

mosque heart attack haji death before namaz (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश में लगातार हार्ट अटैक के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खंडवा जिले का है जहां मस्जिद में नमाज अदा करने से पहले ही एक हाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरी घटना मस्जिद में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मृतक की पहचान हाजी शेख अलीम के तौर पर हुई है जो कि जामा मस्जिद कमेटी के करीब 20 सालों से सदस्य थे और ठेकेदारी करते थे।
घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। तब खंडवा शहर में हरिगंज स्थित जामा मस्जिद में इशा की नमाज करने के लिए हाजी शेख अलीम ठेकेदार पहुंचे हुए थे। वो वुजू खाने में अजान खत्म होने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो वुजू करते करते ही जमीन पर गश खाकर गिर पड़े। तुरंत मस्जिद में मौजूद दूसरे लोग उनके पास पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेख अलीम के परिचितों ने बताया कि हाजी शेख अलीम ठेकेदारी करते थे और करीब 20 साल से जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य भी थे। शेख अलीम के निधन से उनके परिवार में शोक का माहौल है।
बता दें कि इससे पहले भी मध्यप्रदेश में हार्ट अटैक के हैरान कर देने वाले मामले सामने आ चुके हैं। दो दिन पहले बुधवार 17 दिसंबर को दतिया जिले के राजापुर गांव में पदस्थ दिव्यांग शिक्षक अशोक कुमार सविता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो शाम करीब 5 बजे स्कूल से पढ़ाकर दतिया लौटे थे। बस स्टैंड के पास स्टेडियम के सामने उन्हें कुछ खाने की इच्छा हुई, जिस पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और खाने के लिए अंडे लिए। अंडे खाते वक्त ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। देखते ही देखते शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई थी।
