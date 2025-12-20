एमपी में मस्जिद में नमाज से पहले वुजू करते वक्त थमी हाजी की सांसें

घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। तब खंडवा शहर में हरिगंज स्थित जामा मस्जिद में इशा की नमाज करने के लिए हाजी शेख अलीम ठेकेदार पहुंचे हुए थे। वो वुजू खाने में अजान खत्म होने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो वुजू करते करते ही जमीन पर गश खाकर गिर पड़े। तुरंत मस्जिद में मौजूद दूसरे लोग उनके पास पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेख अलीम के परिचितों ने बताया कि हाजी शेख अलीम ठेकेदारी करते थे और करीब 20 साल से जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य भी थे। शेख अलीम के निधन से उनके परिवार में शोक का माहौल है।