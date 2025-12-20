20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

एमपी में मस्जिद में नमाज से पहले वुजू करते वक्त थमी हाजी की सांसें

mp news: जामा मस्जिद में नमाज करने के लिए पहुंचे थे हाजी शेख अलीम, अजान खत्म होने का इंतजार करते करते थमी सांसें..।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Dec 20, 2025

khandwa

mosque heart attack haji death before namaz (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश में लगातार हार्ट अटैक के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खंडवा जिले का है जहां मस्जिद में नमाज अदा करने से पहले ही एक हाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरी घटना मस्जिद में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मृतक की पहचान हाजी शेख अलीम के तौर पर हुई है जो कि जामा मस्जिद कमेटी के करीब 20 सालों से सदस्य थे और ठेकेदारी करते थे।
देखें वीडियो-

नमाज से पहले थमी सांसें

घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। तब खंडवा शहर में हरिगंज स्थित जामा मस्जिद में इशा की नमाज करने के लिए हाजी शेख अलीम ठेकेदार पहुंचे हुए थे। वो वुजू खाने में अजान खत्म होने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो वुजू करते करते ही जमीन पर गश खाकर गिर पड़े। तुरंत मस्जिद में मौजूद दूसरे लोग उनके पास पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेख अलीम के परिचितों ने बताया कि हाजी शेख अलीम ठेकेदारी करते थे और करीब 20 साल से जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य भी थे। शेख अलीम के निधन से उनके परिवार में शोक का माहौल है।

अंडे खाते-खाते टीचर को आया हार्ट अटैक

बता दें कि इससे पहले भी मध्यप्रदेश में हार्ट अटैक के हैरान कर देने वाले मामले सामने आ चुके हैं। दो दिन पहले बुधवार 17 दिसंबर को दतिया जिले के राजापुर गांव में पदस्थ दिव्यांग शिक्षक अशोक कुमार सविता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो शाम करीब 5 बजे स्कूल से पढ़ाकर दतिया लौटे थे। बस स्टैंड के पास स्टेडियम के सामने उन्हें कुछ खाने की इच्छा हुई, जिस पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और खाने के लिए अंडे लिए। अंडे खाते वक्त ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। देखते ही देखते शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया नायब तहसीलदार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
सतना
satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 04:45 pm

Published on:

20 Dec 2025 04:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में मस्जिद में नमाज से पहले वुजू करते वक्त थमी हाजी की सांसें

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नगर निगम : मानव को खतरे में डालने वाले पर आधी रात केस दर्ज, कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्टेड की तैयारी

Municipal council
खंडवा

भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, मची चीख-पुकार

MP News two story building collapsed
खंडवा

भैरव तालाब वार्ड : 15 फीट खोदी गहरी नींव, बगल में दवाओं से भरा तीन मंजिला मकान भरभराकर गिरा

Municipal council
खंडवा

एसआइआर : डाटा रात 12 बजे फ्रीज, नो मैपिंग में 13 हजार 663 वोटर्स को नोटिस, 7555 का पता नहीं

Election Commission Warns of Jail for Providing False Information in SIR
खंडवा

8 दिन तक प्रेमी के साथ लिव इन में रही, 9वें दिन मायके से लौटे बीवी-बच्चे

khandwa news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.