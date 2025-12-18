एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया नायब तहसीलदार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

फरियादी आशुतोष सिंह ने शिकायत में बताया था कि उसके पिता चंद्रशेखर सिंह के नाम दर्ज पुस्तैनी भूमि के बंटवारे एवं नामांतरण आदेश के एवज में रामपुर बाघेलान जिला सतना में पदस्थ नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह जायसूर द्वारा 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि हुई तथा सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए नायब तहसीलदार ने ले भी लिए। इसके बाद 18 दिसंबर को गठित टीम ने तहसील कार्यालय रामपुर बाघेलान में कार्रवाई करते हुए आरोपी नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह जायसूर को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया।