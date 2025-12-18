एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया नायब तहसीलदार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta caught naib tehsildar Virendra Singh Jaisoor taking bribe 10000 Rs (फोटो सोर्स- लोकायुक्त टीम ने प्राप्त तस्वीर)
mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सतना का है जहां रिश्वतखोर नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रीवा लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।
गुरुवार को रीवा लोकायुक्त की टीम ने सतना जिले की रामपुर बाघेलान तहसील में नायब तहसीलदार वीरेन्द्र सिंह जायसूर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। तहसील कार्यालय में बैठकर नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह जायसूर को खैरा के रहने वाले आशुतोष सिंह से रिश्वत ले रहा था। फरियादी आशुतोष सिंह ने 15 दिसंबर को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में नायब तहसीलदार के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी।
फरियादी आशुतोष सिंह ने शिकायत में बताया था कि उसके पिता चंद्रशेखर सिंह के नाम दर्ज पुस्तैनी भूमि के बंटवारे एवं नामांतरण आदेश के एवज में रामपुर बाघेलान जिला सतना में पदस्थ नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह जायसूर द्वारा 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि हुई तथा सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए नायब तहसीलदार ने ले भी लिए। इसके बाद 18 दिसंबर को गठित टीम ने तहसील कार्यालय रामपुर बाघेलान में कार्रवाई करते हुए आरोपी नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह जायसूर को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया।
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग