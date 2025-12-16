एमपी में कई बच्चों को बना दिया HIV पॉजिटिव, जिंदगी बचाने आए रोगियों को ‘मौत के मुंह’ में भेजा

रमाशंकर शर्मा, सतना- इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जहां लोग जिंदगी बचाने आते हैं वहीं उन्हें मौत के मुंह' में भेजने जैसी लापरवाही कर दी जाए! सतना जिला अस्पताल में बच्चों के साथ ये काम किया गया। ब्लड बैंक वालों ने थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। करीब 4 महीने पुराने इस मामले का अब खुलासा हुआ जिससे हड़कंप मच गया है। चारों प्रभावित बच्चे 8 से 11 साल की उम्र के हैं। मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी सख्ती दिखाई। उन्होंने घटना की जांच के निर्देश देते हुए रिपोर्ट तलब की है। एक पीड़िता के पिता ने दावा किया है कि HIV प्रभावित बच्चों की संख्या 4 नहीं बल्कि 6 है। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक वाले मेरी बेटी को मरने की स्थिति में ले आए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने hiv मामले को संज्ञान में लेते हुए नोटिस देने की बात कही।