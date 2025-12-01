Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम का बड़ा फैसला, मंत्रियों को किया तलब, मची हलचल

CM Mohan Yadav- मंत्रियों से अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ भविष्य की प्लानिंग भी मांग रहे सीएम मोहन यादव

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 01, 2025

सीएम मोहन यादव करेंगे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा

सीएम मोहन यादव करेंगे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा- image mp jansampark

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। वे हर विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंगलवार से यह काम शुरु होगा। सीएम मोहन यादव ने विभागों के मंत्रियों को समीक्षा के लिए तलब किया है। इससे राजनैतिक और प्रशासनिक हल्कों में खलबली सी मच गई है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के सीएम के निर्णय से सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की समीक्षा बैठकों में मंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी भी एक्शन में आ गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा विभागों के कामकाज की समीक्षा का सिलसिला मंगलवार से शुरु होगा। दूसरे दिन यानि बुधवार को भी वे कुछ विभागों के मंत्रियों व अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद सीएम मोहन यादव 8 व 9 दिसंबर को विभागों की समीक्षा करेंगे। दो दिनों की समीक्षा का पहला दौर भोपाल में जबकि अन्य दो दिनों का दूसरा दौर खजुराहो में होगा।

सीएम मोहन यादव सभी मंत्रियों से अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ भविष्य की प्लानिंग भी मांग रहे हैं। कामकाज में आई दिक्कतें, चुनौतियों के बारे में भी उनसे पूछा जाएगा।

मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास

बता दें कि सीएम मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे होनेवाले हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम के हालिया दिल्ली दौरों को भी संभावित बदलाव के नजरिए से देखा जाता है। मंत्रिमंडल में परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम मोहन द्वारा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के फैसले से इन बैठकों की अहमियत काफी बढ़ गई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंगलवार को विधानसभा में समीक्षा बैठक की शुरुआत होगी। सीएम मोहन यादव यहां दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में उनके विभाग की समीक्षा करेंगे। दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे जिसमें विभागीय मंत्री उदय प्रताप सिंह उपस्थित रहेंगे।

सीएम मोहन यादव शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक मंत्री तुलसीराम सिलावट की उपस्थिति में नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन विभाग की समीक्षा करेंगे। शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक ऊर्जा, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा होगी जिसमें विभागीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व मंत्री राकेश शुक्ला उपस्थित रहेंगे।

बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वल्लभ भवन में समीक्षा बैठक लेंगे। वे सुबह 11 बजे से 12 बजे तक उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की उपस्थिति में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक विभागीय मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में सहकारिता विभाग की समीक्षा की जाएगी। दोपहर 1 बजे से 1:45 बजे तक महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा विभागीय मंत्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में होगी।

सीएम मोहन यादव दोपहर 1:45 बजे से 2:30 बजे तक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे, जिसमें विभागीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर उपस्थित रहेंगी। दोपहर 3:30 बजे से 4:15 बजे सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे, जिसमें विभागीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा उपस्थित रहेंगे। कृषि, किसान कल्याण उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग के मंत्री एदल सिंह कंषाना और मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की क्लास दोपहर 4:15 से 5 बजे तक लगेगी।

समीक्षा का दूसरा दौर खजुराहो में

8 दिसम्बर सोमवार को सीएम मोहन यादव समीक्षा का दूसरा दौर खजुराहो में शुरु करेंगे। वे यहां दोपहर 11 बजे से 11:30 बजे तक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा करेंगे, जिसमें विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उपस्थित रहेंगे। दोपहर 11:30 बजे से 12 बजे तक उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा होगी। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक सीएम मोहन यादव पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा करेंगे, जिसमें विभागीय मंत्री लखन पटेल उपस्थित रहेंगे।

दोपहर 12:45 बजे से 1:30 बजे तक नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा करेंगे जिसमें विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित रहेंगे। दोपहर 4 बजे से 4:45 बजे जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित समीक्षा की जाएगी। इसमें विभागीय मंत्री विजय शाह व मंत्री नागर सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। दोपहर 4:45 से 5:30 बजे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा विभागीय मंत्री चैतन्य काश्यप की उपस्थिति में होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 दिसम्बर मंगलवार को भी खजुराहो में ही समीक्षा बैठक लेंगे। वे दोपहर 12 बजे से 12:45 बजे तक लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करेंगे, जिसमें विभागीय मंत्री राकेश सिंह उपस्थित रहेंगे। दोपहर 12:45 बजे से 1:30 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री सम्पतिया उईके की मौजूदगी में विभाग की समीक्षा होगी।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 08:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम का बड़ा फैसला, मंत्रियों को किया तलब, मची हलचल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ढाई लाख से ज्यादा किसानों के खातों में डाले 432 करोड़ रुपए, सरकार का बड़ा ऐलान

विधानसभा सत्र के पहले दिन कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई
भोपाल

एमपी में ढह गया 45 साल पुराना ब्रिज, 49 दिन पहले भी धंसी थी सड़क

raisen-news
भोपाल

पुल ढहने पर अफसर निलंबित, कई अधिकारियों को दिया नोटिस, एक्शन में आई सरकार

Officer suspended after bridge collapse in Raisen
भोपाल

किसानों को मुआवजे और भावांतर पर मुखर हुए बीजेपी विधायक, सदन में मानी गलती

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र
भोपाल

‘स्टोन’ और ‘वुडन फर्नीचर’ को मिलेगा GI टैग, जानें खासियत

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.