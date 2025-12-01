एमपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम का बड़ा फैसला, मंत्रियों को किया तलब, मची हलचल

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। वे हर विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंगलवार से यह काम शुरु होगा। सीएम मोहन यादव ने विभागों के मंत्रियों को समीक्षा के लिए तलब किया है। इससे राजनैतिक और प्रशासनिक हल्कों में खलबली सी मच गई है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के सीएम के निर्णय से सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की समीक्षा बैठकों में मंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी भी एक्शन में आ गई है।