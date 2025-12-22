22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल मेट्रो के सख्त नियम जारी, यात्रा से पहले ध्यान दें वरना कटेगा भारी चालान

Bhopal Metro Strict Guideline : मेट्रो ट्रेन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। पालतू पशु या पक्षी के साथ यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। इमरजेंसी बटन दबाने पर लगेगा 10 हजार जुर्माना। स्टेशन और ट्रेन में में थूकने पर 200 रुपए फाइन।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 22, 2025

Bhopal Metro Strict Guideline

भोपाल मेट्रो के सख्त नियम जारी (Photo Source- Patrika Input)

Bhopal Metro Strict Guideline :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आमजन के लिए शुरु हुई मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेल प्रबंधन की ओर से सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। आप में से कई लोग जानतें होंगे कि, जिस तरह हवाई यात्रियों के लिए नियम होते हैं, करीब-करीब वैसे ही नियम भोपाल मेट्रो के लिए भी लागू होंगे। ऐसे में शहरवासियों से अपील है कि, मेट्रो में यात्रा करने से पहले इन नियमों को जान लें वरना छोटी से चूक भी बड़ी भारी पड़ सकती है।

मेट्रो रेल प्रबंधन की ओर से जारी गइडलाइन के अनुसार, कोई भी यात्री मेट्रो में पालतू पशु या पक्षी साथ लेकर सफर नहीं कर सकेगा। ऐसे में बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने वाले को 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यात्री अपने साथ पेट्रोल-डीजल, हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस-लाइटर, गुटखा, तंबाकू, सूखा नाश्ता भी नहीं ले जा सकते। मोबाइल या स्मार्ट वॉच ले जाने की परमिशन तो है, लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल और रेडियो संचार उपकरण, कैमरा आदि ले जाना वर्जित है।

25 किलो वजनी सामान ही ले जा सकेंगे यात्री

संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति, मानसिक रूप से परेशान और असंयमी, शराबी पैसेंजर सफर नहीं कर सकेगा। विमान की तरह ही इसमें सामान लेजाने का नियम निर्धारित किा गया है। एक यात्री मेट्रो में अधिकतम 25 किलो वजन का सामान ही ले जा सकता है। इसी तरह स्टेशन परिसर या मेट्रो ट्रेन के भीतर थूकने वाले पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल मेट्रो के सख्त नियम जारी, यात्रा से पहले ध्यान दें वरना कटेगा भारी चालान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल में 1000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 13 करोड़ का होगा प्रोजेक्ट

Vande Bharat maintenance hub
भोपाल

शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, 11 जिलों में डेंस फॉग अलर्ट, यहां कोल्ड-डे की चेतावनी जारी

Latest Weather Alert
भोपाल

साल 2025 में मानसून ने तोड़े ‘ताबड़तोड़’ रिकॉर्ड, इस जिले में हुई सबसे ज्यादा बारिश

Monsoon 2025
भोपाल

खुशियों से भरा रहा ‘लाड़ली बहनों’ के लिए साल 2025, अब मिलेंगे 3,000 रुपये !

ladli behna yojana
भोपाल

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र

Bhopal Metropolitan Region
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.