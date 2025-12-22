शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, 11 जिलों में डेंस फॉग अलर्ट, यहां कोल्ड-डे की चेतावनी जारी

प्रमुख शहरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में रात का तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। कई जगहों पर, जैसे शहडोल और आसपास के क्षेत्रों में, तापमान 3-5 डिग्री तक गिर गया है। घने कोहरे ने प्रदेश के 18 से ज्यादा जिलों को प्रभावित कर रखा है। सुबह के समय दृश्यता 50-200 मीटर के बीच दर्ज हो रही है, जिससे न सिर्फ सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।