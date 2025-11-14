जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव

सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे की उज्जैन में होगी शादी
CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव के विवाह समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। खरगोन की डॉ. इशिता से शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी। विवाह सम्मेलन 30 नवंबर को उज्जैन में आयोजित किया गया है। डॉ. अभिमन्यु यादव का विवाह समारोह करीब 5 दिनों का होगा। सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी का रिसेप्शन भी उज्जैन में ही होगा। विवाह समारोह के लिए दो होटल बुक किए गए हैं। खास बात यह है कि सीएम मोहन यादव ने जिस परिवार में बेटी ब्याही है, उसी परिवार से अपनी बहू भी ला रहे हैं। डॉ. अभिमन्यु यादव और उनकी भावी जीवनसाथी डॉ. इशिता, दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं।
सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव मास्टर्स इन सर्जरी का कोर्स कर रहे हैं। वे भोपाल के ही एक निजी मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में हैं। डॉ. इशिता एमबीबीएस कर चुकी हैं। अब वे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं।
डॉ. इशिता खरगोन के किसान दिनेश यादव की बेटी हैं। सीएम मोहन यादव की बेटी डॉ. आकांक्षा यादव, दिनेश यादव की बहू हैं। अब उनकी बेटी इशिता सीएम डॉ. मोहन यादव के घर बहू बनकर जाएंगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग