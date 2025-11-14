जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव के विवाह समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। खरगोन की डॉ. इशिता से शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी। विवाह सम्मेलन 30 नवंबर को उज्जैन में आयोजित किया गया है। डॉ. अभिमन्यु यादव का विवाह समारोह करीब 5 दिनों का होगा। सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी का रिसेप्शन भी उज्जैन में ही होगा। विवाह समारोह के लिए दो होटल बुक किए गए हैं। खास बात यह है कि सीएम मोहन यादव ने जिस परिवार में बेटी ब्याही है, उसी परिवार से अपनी बहू भी ला रहे हैं। डॉ. अभिमन्यु यादव और उनकी भावी जीवनसाथी डॉ. इशिता, दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं।