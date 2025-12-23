एमपी में कर्मचारियों की बड़ी श्रेणी समाप्त, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश, मची खलबली

Finance Department order- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों की श्रेणियों को लेकर कवायद जारी है। इस संबंध में प्रदेश कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य के वित्त विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों को स्थायी, अस्थायी, संविदा, आउटसोर्स, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि और अंशकालिक श्रेणियों में बांटा गया है। सोमवार को जारी नए नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में आउट सोर्स कर्मचारी श्रेणी को समाप्त करने की बात कही गई है। कर्मचारियों की इस बड़ी श्रेणी को मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर में आउटसोर्स अधिकारियों, कर्मचारियों में खलबली मची है। संगठनों ने इसका विरोध किया है।