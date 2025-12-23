23 दिसंबर 2025,

एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे 29 किमी लंबे घाट, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

JP Nadda- शिप्रा के किनारे बन रहे 29 किमी लंबे घाट, उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 23, 2025

Union Minister JP Nadda arrived to inspect the 29 km long ghats of Ujjain

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लिया शिप्रा घाटों का जायजा

JP Nadda - केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मध्यप्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को वे इंदौर आए और यहीं रात्रि विश्राम किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंगलवार को अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उन्होंने सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव भी उनके साथ थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निर्माणाधीन मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। यहां मजदूरों से बातचीत की और कार्य की प्रगति जानी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिप्रा के निर्माणाधीन घाटों का भी निरीक्षण किया। यहां सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए 29 किमी लंबे घाट बनाए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव का काफिला उज्जैन से धार पहुंचा। यहां केंद्रीय मंत्री नड्डा ने जन-निजी भागीदारी आधारित चिकित्सा महाविद्यालय का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम धार के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया।

चार महीने में धार को अनेक अद्भुत सौगातें मिली

मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चार महीने में धार को अनेक अद्भुत सौगातें मिली हैं। 75 वर्षो में देश का पहला पीएम मित्रा पार्क स्थापित हुआ है जो कपास उत्पादक किसानों के लिए बड़ा लाभदायक साबित होगा। इसके साथ ही देश का पहला पीपीपी मॉडल से बनने वाला मेडिकल कॉलेज धार का होगा।

सीएम मोहन यादव ने ट्वीट भी किया

उज्जैन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ शिप्रा घाटों के निरीक्षण के संबंध में सीएम मोहन यादव ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री श्री @JPNadda जी के साथ आज उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए शिप्रा नदी पर बन रहे 29 किलोमीटर लंबे घाटों का निरीक्षण किया।

सिंहस्थ के भव्य-दिव्य आयोजन की पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ तैयारी चल रही है।

धार के कार्यक्रम पर भी सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा -

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री श्री @JPNadda जी के साथ पी.जी. कॉलेज मैदान, धार में आयोजित जन-निजी भागीदारी आधारित चिकित्सा महाविद्यालय के भूमिपूजन कार्यक्रम में सहभागिता

