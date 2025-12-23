एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे 29 किमी लंबे घाट, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

JP Nadda - केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मध्यप्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को वे इंदौर आए और यहीं रात्रि विश्राम किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंगलवार को अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उन्होंने सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव भी उनके साथ थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निर्माणाधीन मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। यहां मजदूरों से बातचीत की और कार्य की प्रगति जानी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिप्रा के निर्माणाधीन घाटों का भी निरीक्षण किया। यहां सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए 29 किमी लंबे घाट बनाए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया।