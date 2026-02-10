भोपाल के होटल में खाना खाने से एकसाथ 80 लोग बीमार, जन्मदिन पार्टी पड़ी भारी

जानकारी के अनुसार विवेक सिंह निवासी कोलार ने अपने एक साल के बेटे चारविक सिंह के जन्मदिन की पार्टी वहीं के होटल में आयोजित की थी। रिश्तेदारों के साथ करीबियों को भी पार्टी में बुलाया था। जिनकी संख्या 80 के करीब थी। विवेक सिंह ने दावा किया कि होटल से खाना खाकर सभी घर निकल गए। तभी अचानक सभी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अधिकतर को पेट दर्द के साथ उल्टी-दस्त होने लगी। उनके बेटे चारविक की भी तबियत बिगड़ गई और उसे कोलार के एक निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा जहां वह भर्ती है। वहीं, अन्य की हालत ठीक है।