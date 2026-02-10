राजधानी को मिलेगा नया थाना, कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहला पुलिस स्टेशन

MP News: राजधानी के कोलार रोड क्षेत्र की दो लाख से अधिक आबादी के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से जिस नए थाने की मांग की जा रही थी, वह अब कजलीखेड़ा में अस्तित्व में आने जा रहा है। यह करीब 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है और ने संभावना है कि महाशिवरात्रि तक कजलीखेड़ा थाना जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इससे कोलार रोड ब्ध और आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। वर्तमान में कोलार से थाना करीब 80 वर्ग किलोमीटर में बर फैला है और करीब पांच लाख की स आबादी को कवर करता है।