एमपी में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तार, बस के आगे खड़े हो गए कार्यकर्ता

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग किया गया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर खदेडा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जिस बस से ले जाया जा रहा था, कार्यकर्ता उसके आगे खड़े हो गए। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर वे कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए BJP कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार को इस केस में जबरन फंसाया गया है।