ब्राह्मणों की शिखा पर बड़ा बयान, एमपी के रिटायर आईएएस नियाज खान ने किया कमेंट

Niyaz Khan- मध्यप्रदेश में ब्राह्मण वर्ग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। प्रदेश के अधिकारी, नेता व अन्य लोग इस वर्ग पर लगातार बयान दे रहे हैं। ब्राह्मणों पर कोई नकारात्मक बातें बोल रहा है तो कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में एमपी कैडर के रिटायर आईएएस नियाज खान Niyaz Khan एक बार फिर ब्राह्मण वर्ग के पक्षधर बनकर आगे आए हैं। इस बार उन्होंने ब्राह्मणों की शिखा पर अहम बयान दिया है। रिटायर आईएएस नियाज खान ने कहा है कि शिखा का अपमान या अपवित्रता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसा होने पर ब्राह्मण को तुरंत कानूनी कार्यवाही करना चाहिए।