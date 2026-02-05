स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 6 फरवरी को भोपाल में होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम

PM Narendra Modi- देशभर के विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 6 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। वे परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान कर उन्हें सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का राष्‍ट्रीय आयोजन शुक्रवार को होगा। इस दिन प्रदेश के सभी स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्‍यस्‍तरीय कार्यक्रम भोपाल के सरकारी सुभाष उत्‍कृष्‍ट स्कूल में होगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह नरसिंहपुर जिले में कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में शामिल होंगे।