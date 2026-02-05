Gold Silver Price Crash: सिर से पैर पर लुढ़की चांदी, एमपी में सोना भी सस्ता… और गिरेंगे दाम!

Gold Silver Price Crash: सराफा बाजार में आज बड़ा उलटफेर नजर आया। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद देश समेत एमपी के प्रमुख बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। जहां चांदी की चमक 20,000 रुपए प्रति किलो तक फीकी पड़ी, वहीं सोने की ग्राहकी को भी बड़ी राहत मिली है। अगर आप भी शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो रुकिए! पहले ये खबर जरूर पढ़ लें। आपके शहर में सोने-चांदी के भाव क्या हैं और बाजार में अचानक आई इस गिरावट की वजह क्या है?