टेलीग्राम पर बिक रहे 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर, सही प्रश्नपत्र का दावा

Board Exam10th-12th Paper Leak: मध्यप्रदेश में परीक्षाओं का सीजन शुरू होते ही टेलीग्राम, वाट्सऐप पर ठग सक्रिय हो गए है। प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर लिंक भेजे जा रहे हैं और पैसे की मांग की जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी लिंक और ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हर साल बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले इस तरह की ठगी के मामले सामने आते है। ठग फर्जी टेलीग्राम चैनल बनाकर दावा करते हैं कि उनके पास 10वीं-12वीं के प्रश्नपत्र(Board Exam10th-12th Paper Leak) उपलब्ध है। चैनलों के नाम और प्रोफाइल इस तरह तैयार की जाती है, जिससे वे वास्तविक प्रतीत हों। पेपर के बदले में 500 से 2000 रुपए तक ऑनलाइन माध्यम से वसूले जाते हैं। यह पूरी तरह फर्जी दावा होता है।