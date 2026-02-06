AI बना सिर दर्द, इस जिले में रिकॉर्ड 87 हजार को नोटिस- साबित करें असली पहचान

Voter List AI Verification: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की होशियारी मतदाताओं और बीएलओ की लिए पहेली बन गई है। सॉफ्टवेयर ने जिले के 87,428 मतदाताओं के डेटा पर तार्किक विसंगति का ऐसा लाल निशान लगाया है कि अब हजारों लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर यह साबित करना पड़ रहा है कि वे ही ऑरिजनल हैं। हालात यह हैं कि एआई ने ऐसे-ऐसे तर्क दिए हैं कि अधिकारी भी हैरान हैं। कहीं पिता और पुत्र की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर पकड़ा है, तो कहीं 50 साल से ज्यादा का। अब इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जिले में नोटिस जारी करने और सुनवाई की मैराथन दौड़ सी चल रही है।