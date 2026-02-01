भोपाल को बड़ी सौगात, 3700 एकड़ में बनेगी देश की सबसे बड़ी वर्ल्ड क्लास मेगा AI सिटी

AI City- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को बड़ी सौगात मिली है। यहां वर्ल्ड क्लास मेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नॉलेज सिटी बनाई जा रही है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के पास भौंरी क्षेत्र में यह सिटी विकसित होगी। इसे देश की अब तक की सबसे बड़ी AI और नॉलेज सिटी बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट भोपाल को देश के टेक-एजुकेशन के नक्शे पर स्थापित और प्रतिष्ठित कर देगा। राज्य सरकार ने विश्व-स्तरीय नॉलेज एंड AI सिटी के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके लिए भोपाल विकास प्राधिकरण यानि बीडीए भी तेज गति से काम कर रहा है। AI सिटी के लिए जमीन के डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।