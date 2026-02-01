5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल को बड़ी सौगात, 3700 एकड़ में बनेगी देश की सबसे बड़ी वर्ल्ड क्लास मेगा AI सिटी

AI city- विश्व-स्तरीय नॉलेज एंड AI सिटी के लिए प्रक्रिया पूरी, तेज गति से काम कर रहा बीडीए

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 05, 2026

India's largest world-class mega AI city to be built in Bhopal across 3700 acres

India's largest world-class mega AI city to be built in Bhopal across 3700 acres

AI City- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को बड़ी सौगात मिली है। यहां वर्ल्ड क्लास मेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नॉलेज सिटी बनाई जा रही है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के पास भौंरी क्षेत्र में यह सिटी विकसित होगी। इसे देश की अब तक की सबसे बड़ी AI और नॉलेज सिटी बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट भोपाल को देश के टेक-एजुकेशन के नक्शे पर स्थापित और प्रतिष्ठित कर देगा। राज्य सरकार ने विश्व-स्तरीय नॉलेज एंड AI सिटी के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके लिए भोपाल विकास प्राधिकरण यानि बीडीए भी तेज गति से काम कर रहा है। AI सिटी के लिए जमीन के डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

भोपाल में नॉलेज एंड एआई सिटी विकसित करने की योजना पुरानी है। पहले यह प्रोजेक्ट छोटा रखा गया था लेकिन बढ़ते महत्व को देखते हुए इसे विस्तार दिया गया। अब AI सिटी 3700 एकड़ यानि करीब 1500 हेक्टेयर पर विकसित की जाएगी। बीडीए के सीईओ श्याम वीर ने बताया कि इसके लिए भौंरी में जमीन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

AI सिटी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने रुचि दिखाई है। अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और डेवलपमेंट से जुड़ी डेढ़ दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किया है। बीडीए अधिकारियों के अनुसार इसी माह यानि फरवरी में डेवलपमेंट एजेंसी तय करने की कोशिश की जा रही है।

नॉलेज-एआई सिटी का पूरे प्रोजेक्ट चयनित डेवलपमेंट एजेंसी मास्टर प्लान के रूप में बनाएगी। इसे ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट पर विकसित किया जाएगा। एआई सिटी में ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन आधारित स्मार्ट और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा।

देश-विदेश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे

नॉलेज- एआई सिटी में देश-विदेश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। रिसर्च पार्क, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर भी खोले जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के इस बड़े प्रोजेक्ट को आंशिक रूप में 2026 में ही आकार देने का लक्ष्य रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 08:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल को बड़ी सौगात, 3700 एकड़ में बनेगी देश की सबसे बड़ी वर्ल्ड क्लास मेगा AI सिटी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के किसानों की होगी बल्ले-बल्ले, केंद्र सरकार ने दिए 713 करोड़ रुपए

Central government gives Rs 713 crore for farmers' scheme in MP
भोपाल

ब्राह्मणों की शिखा पर बड़ा बयान, एमपी के रिटायर आईएएस नियाज खान ने किया कमेंट

niyaz khan
भोपाल

स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 6 फरवरी को भोपाल में होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम

PM Narendra Modi
भोपाल

Gold Silver Price Crash: सिर से पैर पर लुढ़की चांदी, एमपी में सोना भी सस्ता… और गिरेंगे दाम!

Gold Silver Price Crash
भोपाल

एमपी में आईएफएस ने दिया इस्तीफा, वरिष्ठ अफसर के पत्र से प्रशासनिक हल्कों में मची खलबली

Resignation of a senior IFS officer in MP creates a stir in administrative circles
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.