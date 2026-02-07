हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में क्या बताया कि लटक गईं निगम मंडल की नियुक्तियां?

निगम-मंडलों की नियुक्ति के इंतजार के बीच मध्यप्रदेश प्रवास पर आए राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भोपाल एयरपोर्ट में बीएल संतोष के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया, मध्यक्षेत्र बौद्धिक प्रमुख हितानंद और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने मुलाकात की। इस मुलाकात को भी राजनीतिक नियुक्तियों की दृष्टिकोण के नजरिए से देखा जा रहा है।