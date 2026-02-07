भोपाल में बनेगा नया हाईलेवल ब्रिज, लाखों लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत

High Level Bridge :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के व्यस्ततम इलाकों में से एक कोलार और बावड़िया कलां के बीच मौजूदा समय की दूभर यात्रा जल्द ही सुलभ हो जाएगी। रिंग रोड की तर्ज पर विकसित फोरलेन अवध मार्ग के संकरे दानिशकुंज ब्रिज पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द ही शहरवासियों को राहत मिलने वाली है। मौजूदा समय में बने टू-लेन ब्रिज के साथ एक और नया टू-लेन हाईलेवल ब्रिज बनाने की तैयारी है, जिससे ये मार्ग फोरलेन हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस ब्रिज का निर्माण करीब 5 करोड़ की लागत से करने का बजट तैयार किया है।