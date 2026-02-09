विजय शाह मामले में थोड़ी देर में जवाब देगी सरकार… सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आज

आज 9 फरवरी सोमवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई अहम मानी जा रही है। आज राज्य सरकार अपना अंतिम रुख कोर्ट के सामने रखेगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि मामले में आगे की कार्यवाही चलेगी या नहीं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार के निर्णय पर अदालत कोई सख्त टिप्पणी या निर्देश भी दे सकती है। ऐसे में इस सुनवाई को सेना के सम्मान, सांवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।