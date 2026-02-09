एमपी में इतने दिन और जारी रहेगा सर्दी का सितम, इन जिलों में कड़ाके की ठंड

MP Weather Update :मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी अपना जोर दिखाने लगी है। सूबे के कई हिस्से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि पूर्वी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया कि, कटनी और शहडोल में पारा सबसे कम दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 5 और 6 डिग्री दर्ज हुआ।