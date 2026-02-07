9 राज्यों के कृषि मंत्री आज एमपी में, लाखों किसानों को देंगे बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को दाल, अनाज की अति आधुनिक मशीनरी के 3 दिनी एक्जीबिशन '17वें ग्रेनेक्स इंडिया' का शुभारंभ किया। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी में सभी प्रकार की दाल, खाद्यान्नों एवं मसालों के प्रसंस्करण की नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनरी की प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने दाल मिलर्स, व्यापारियों और मशीन निर्माताओं को संबोधित कर कहा, यह अनूठा आयोजन है, जो प्रशंसात्मक है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने मंच से मुख्यमंत्री के सामने मंडी टैक्स पर छूट की बात रखी। इस पर सीएम बोले, हमने तुअर पर तो टैक्स हटा दिया है।