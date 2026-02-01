रेल सप्ताह समारोह, भोपाल मंडल को मिले 5 दक्षता शील्ड और 14 रेल सेवा पुरस्कार

mp news: पश्चिम मध्य रेलवे के 70वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन मध्यप्रदेश के जबलपुर के मदनमहल स्थित उत्सव सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। इस समारोह में वर्ष 2025 के लिए विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार और दक्षता शील्ड प्रदान की गईं। पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।