एमपी में बड़ा हादसा, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता झुलसे, देखें वीडियो

घटना होते ही मंच पर अफरातफरी मच गई। कई युवा मोर्चा नेता जान बचाने के लिए मंच से नीचे कूद पड़े। कुछ पल के लिए कार्यक्रम ठहर गया और मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। लेकिन इस हादसे ने आयोजकों की लापरवाही और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में खतरनाक आतिशबाजी पर सवाल खड़ा किया है। गनीमत रही कि अन्य बलून पायरो आतिशबाजी की चपेट में नहीं आए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस लापरवाही को लेकर नानाखेड़ा पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने मौके के वीडियो फुटेज भी खंगाले हैं।