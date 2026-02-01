श्री नीलकंठेश्वर महादेव को हल्दी-चंदन लगाकर दूल्हा स्वरूप में सजाया

11 ब्राह्मणों द्वारा नित्य विशेष अभिषेक और महाआरती का आयोजन
उज्जैन. पिपलीनाका स्थित 54/84 श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शिव नवरात्र महोत्सव का आयोजन भक्ति और उत्साह के साथ किया जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन महाशिवरात्रि पर्व तक निरंतर चलेगा। महोत्सव के दौरान भगवान श्री नीलकंठेश्वर महादेव को हल्दी और चंदन लगाकर दूल्हा स्वरूप में सजाया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजन समिति के अनुसार शिव नवरात्र महोत्सव उज्जैन की प्राचीन धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वेदाचार्य पं. सपन व्यास के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों और भक्त मंडल द्वारा प्रतिदिन भगवान महादेव का विशेष अभिषेक किया जा रहा है। इसमें पंचामृत स्नान, गंध स्नान, औषधि स्नान, ऋतु फल स्नान और विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल से स्नान कराया जा रहा है। इसके साथ ही हरिद्रा समन्वित अभ्यंग स्नान भी विशेष रूप से संपन्न कराया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान प्रतिदिन सायंकाल गोधूलि बेला से प्रारंभ होकर रात 9 बजे तक चलते हैं। इस दौरान ढोल, नगाड़ों और मंजीरों की ध्वनि के साथ महाआरती का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं।
इस धार्मिक आयोजन को पं. देवेंद्र प्रताप व्यास (रामायण पाठी) सहित समस्त मंडल सदस्यों द्वारा पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति ने 10 दिवसीय शिव-पार्वती विवाह उत्सव को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया है। उत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, पूजन और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। मंदिर समिति का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं में धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना और सनातन परंपराओं को संरक्षित करना है। महोत्सव के चलते मंदिर परिसर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और पूरा क्षेत्र शिवमय माहौल में रंगा हुआ है।
