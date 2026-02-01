श्री नीलकंठेश्वर महादेव को हल्दी-चंदन लगाकर दूल्हा स्वरूप में सजाया

इस धार्मिक आयोजन को पं. देवेंद्र प्रताप व्यास (रामायण पाठी) सहित समस्त मंडल सदस्यों द्वारा पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति ने 10 दिवसीय शिव-पार्वती विवाह उत्सव को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया है। उत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, पूजन और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। मंदिर समिति का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं में धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना और सनातन परंपराओं को संरक्षित करना है। महोत्सव के चलते मंदिर परिसर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और पूरा क्षेत्र शिवमय माहौल में रंगा हुआ है।