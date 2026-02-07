CG News: राज्य में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की मांग उठी, सीएम और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा

एसोसिएशन के अनुसार, शिक्षक पेशे से रचनात्मक, गुणात्मक व बौद्धिक कार्य को निरंतर अंजाम देते हैं। इस हेतु शिक्षक अपनी पूरी सेवा काल में निरंतर अध्ययनशील रहते हैं, चिंतन मनन और उनकी क्रियाशीलता हमेशा बनी रहती है। पूर्व में भी जब सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी तब भी शिक्षकों का सेवानिवृति आयु 62 वर्ष हुआ करती थी, अब जबकि प्रदेश के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष की गई है ऐसे में शिक्षकों को विशेष रूप से पूर्व प्रदत 62 वर्ष की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे भी विशेष क्षेत्र में कार्य करने वाले प्राध्यापक और डॉक्टरों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है, इसी प्रकार से शिक्षक भी विशेष क्रियाशीलता से सेवा देते हैं।