Shark Tank india: बेटी की चिंता से शुरू हुआ सफर, शार्क टैंक तक पहुंची राजधानी की दंपती

कनिका बताती हैं, करीब डेढ़ साल की मेहनत, ट्रायल और फीडबैक के बाद मिशमैश नैचुरल्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। इसी दौरान शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के फॉर्म निकले। इससे पहले भी उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन तब स्टार्टअप नया था। इस बार पूरी तैयारी के साथ हर सवाल का जवाब दिया गया। कई राउंड, ऑडिशन और इंटरव्यू के बाद मिशमैश को शार्क टैंक के मंच तक पहुंचने का मौका मिला।