Damakheda Renamed: दामाखेड़ा का बदला नाम, अब कहलाएगा कबीर धर्म नगर, राजपत्र में अधिसूचना जारी

Damakheda Renamed: छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीरपंथियों की आस्था के प्रमुख केंद्र दामाखेड़ा का नाम बदलकर “कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा” कर दिया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 07, 2026

दामाखेड़ा का बदला नाम (photo source- Patrika)

दामाखेड़ा का बदला नाम (photo source- Patrika)

Damakheda Renamed: छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीरपंथियों से जुड़े एक बड़े धार्मिक स्थल दामाखेड़ा का नाम बदलने का फॉर्मल प्रोसेस पूरा कर लिया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिमगा तहसील के दामाखेड़ा गांव को अब ऑफिशियली "कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा" के नाम से जाना जाएगा। यह नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ गजट में पब्लिश किया गया है।

Damakheda Renamed: कैबिनेट से लेकर गजट तक: ऐसे हुआ नाम परिवर्तन

सरकार ने 4 जून, 2025 को हुई राज्य कैबिनेट मीटिंग में दामाखेड़ा का नाम बदलने का फ़ैसला किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से ज़रूरी इजाज़त ली गई। सभी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 5 फरवरी, 2026 को इस फ़ैसले के बारे में फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन जारी किया।

कबीर संत सम्मेलन में सीएम साय ने किया था ऐलान

मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दामाखेड़ा गए, जहाँ उन्होंने दुनिया भर में मशहूर सतगुरु कबीर संत सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस इवेंट के दौरान, उन्होंने दामाखेड़ा का नाम बदलकर "कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा" करने की घोषणा की।

संतों से लिया आशीर्वाद, विकास और संरक्षण का दिया भरोसा

कार्यक्रम में संतों और भक्तों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री साय ने प्रकाश मुनि साहेब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वह एक किसान परिवार से हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि इलाके की धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

विश्वभर के कबीरपंथियों की आस्था का केंद्र

रायपुर-बिलासपुर रोड पर सिमगा से लगभग 10 किलोमीटर दूर, दामाखेड़ा भले ही एक छोटा सा गाँव है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व दुनिया भर में है। 1903 में, कबीर पंथ के 12वें गुरु, उग्रनाम साहेब ने यहाँ कबीर मठ की स्थापना की थी। तब से, यह जगह कबीर की सोच, सच्चाई और इंसानियत की शिक्षाओं का एक बड़ा केंद्र बनी हुई है।

Damakheda Renamed: नाम बदलने से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर

दामाखेड़ा का नाम ऑफिशियली "कबीर धर्म नगर" रखे जाने के बाद कबीरपंथी समुदाय और लोकल भक्तों में खुशी का माहौल है। समुदाय का मानना ​​है कि इस फैसले से उनकी धार्मिक पहचान और मजबूत होगी और कबीरपंथी परंपरा को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान मिलेगी।

07 Feb 2026 08:21 pm

07 Feb 2026 08:20 pm

Chhattisgarh / Raipur / Damakheda Renamed: दामाखेड़ा का बदला नाम, अब कहलाएगा कबीर धर्म नगर, राजपत्र में अधिसूचना जारी

