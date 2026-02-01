Damakheda Renamed: दामाखेड़ा का बदला नाम, अब कहलाएगा कबीर धर्म नगर, राजपत्र में अधिसूचना जारी

कार्यक्रम में संतों और भक्तों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री साय ने प्रकाश मुनि साहेब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वह एक किसान परिवार से हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि इलाके की धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जाएगी।