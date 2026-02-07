बदलता छत्तीसगढ़: औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से बदली सिमगा की तस्वीर

रायपुर जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर रायपुर–बिलासपुर नेशनल हाईवे पर स्थित सिमगा क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। क्षेत्र में औद्योगिक विकास, बेहतर सड़क संपर्क, धार्मिक पर्यटन और व्यापार बढ़ रहा है।इन सभी कारणों से सिमगा क्षेत्र तेजी से प्रगति की राह पर है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि रोजगार और पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। बीते कुछ वर्षों में तेजी से विकास देखने को मिला है। नेशनल हाईवे से जुड़े आउटर रोड और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। इसका सीधा असर जमीन की कीमतों, रोजगार के अवसरों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ा है।