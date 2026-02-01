केंद्रीय मंत्री खट्टर आएंगे रायपुर, बजट संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल

यहां से वे कुछ देर के लिए राज्य अतिथि गृह 'पहुना' पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे नया सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में केंद्रीय मंत्री खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रमानुसार वे राजधानी के होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में आहूत 'बजट संवाद कार्यक्रम' में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। इस दौरान वे बजट के प्रमुख पहलुओं और विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शाम को विमान द्वारा नई दिल्ली लौटेंगे।