12 जोड़ों के साथ कल होगा भांबी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन

उज्जैन. बाबा महाकाल और आराध्य देव श्री बाबा रामदेवजी की कृपा से भांबी समाज द्वारा सामाजिक समरसता की मिसाल पेश करते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जाटा भांबी समाज द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 12 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। यह भव्य आयोजन 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहर के विभिन्न मार्गों से होकर भव्य बानौला शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा गढ़कालिका माता मंदिर के सामने स्थित मां अन्नपूर्णा पैलेस पहुंचेगी, जहां विवाह समारोह संपन्न होगा। आयोजन का उद्देश्य समाज में फिजूलखर्ची को रोकना और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना है।