8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

Indore Metro: नई मशीन देखने सिंगापुर-बैंकॉक जाएंगे अफसर, इधर ट्रैफिक से जनता बेहाल

Indore Metro: इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों की खुदाई अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन शेड, पेड़ कटाई और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। इस बीच मेट्रो अफसर आधुनिक मशीन देखने सिंगापुर-बैंकॉक दौरे की तैयारी में हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Feb 08, 2026

Indore Metro Officials to Visit Singapore-Bangkok for Underground Excavation Technology mp news

Indore Metro Officials to Visit Singapore-Bangkok (फोटो- Patrika.com)

MP News: इंदौर शहर में जगह-जगह मेट्रो (Indore Metro) के अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए शेड लगाए गए हैं, लेकिन अभी खुदाई शुरू होने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। धीमी गति से काम हो रहा है और लोग हलाकान है। इस बीच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को सिंगापुर-बैंकाक भेजने की तैयारी है।

खुदाई के लिए आधुनिक मशीन (Underground Excavation Technology) देखने के लिए यह दौरा प्रस्तावित कर दिया है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कई जगह पर शेड लगा दिए है। एयरपोर्ट के सामने पहला अंडरग्राउंड स्टेशन तैयार होगा, इसके बाद बीएसएफ परिसर में। यहां अभी से ही शेड डाल दिए गए, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पेड़ भी काट दिए गए।

2100 करोड़ का है अंडरग्राउंड ठेका

शहर के मध्य रानी सराय परिसर में भी शेड लगाकर सॉइल टेस्टिंग कराई जा रही है, यहां के पेड़ काटने की भी चर्चाएं है। अंडरग्राउंड ट्रैक का करीब 2100 करोड़ में ठेका दिया है। कंपनी के प्रतिनिधियों की देखरेख में सारा काम हो रहा है। पहले स्टेशन के लिए जनवरी में ही खुदाई शुरू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इंतजार करना होगा। खुदाई की तैयारी है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए किस टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का इस्तेमाल होगा यह तय नहीं है।

ठेकेदार कंपनी कराएगी विदेश दौरा

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक की मशीन की तलाश में सिंगापुर-बैंकाक भेजने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार कंपनी इन अफसरों को विदेश भ्रमण कराएगी। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने माना कि अफसरों को सिंगापुर, बैंकाक भेजा जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर पर 17 किमी हिस्से में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में श्रेय लूटने के लिए सीएम से कराया अधूरे ISBT का उद्घाटन, अबतक मेन गेट भी नहीं बना
ग्वालियर
Gwalior ISBT construction incomplete after 7 months of inauguration by cm mohan yadav mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 02:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore Metro: नई मशीन देखने सिंगापुर-बैंकॉक जाएंगे अफसर, इधर ट्रैफिक से जनता बेहाल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में विधवा मां की पेंशन हुई बंद, बेटे ने सिस्टम को सुनाई खरीखोटी; CM के निर्देश पर हुआ काम

cm mohan yadav
इंदौर

इंदौर एयरपोर्ट के रनवे पर नजर आया ‘सियार’, अथॉरिटी ने DGCA से लगाई मदद की गुहार

indore airport
इंदौर

रोज नहीं आता Rose Day! इंदौर में एक ही दिन में 4-5 गुना अधिक ब्रिक्री

Rose Day Valentine Week Celebration
इंदौर

एमपी की बिटिया ने रचा इतिहास, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़कर फहराया राष्ट्रध्वज

Mount Kilimanjaro
इंदौर

आप जेल में आ गए तो ये अंत नहीं, हो सकता है नई शुरुआत हो : ज्ञानानंद

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.