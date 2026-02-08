Indore Metro: नई मशीन देखने सिंगापुर-बैंकॉक जाएंगे अफसर, इधर ट्रैफिक से जनता बेहाल

शहर के मध्य रानी सराय परिसर में भी शेड लगाकर सॉइल टेस्टिंग कराई जा रही है, यहां के पेड़ काटने की भी चर्चाएं है। अंडरग्राउंड ट्रैक का करीब 2100 करोड़ में ठेका दिया है। कंपनी के प्रतिनिधियों की देखरेख में सारा काम हो रहा है। पहले स्टेशन के लिए जनवरी में ही खुदाई शुरू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इंतजार करना होगा। खुदाई की तैयारी है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए किस टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का इस्तेमाल होगा यह तय नहीं है।