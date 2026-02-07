रोज नहीं आता Rose Day! इंदौर में एक ही दिन में 4-5 गुना अधिक ब्रिक्री

Valentine Week Celebration: रोज नहीं आता रोज डे..... वेलेंटाइन वीक की शुरुआत रोज डे(Rose Day) से होते ही गुलाब के फूलों की मांग बढ़ने लगी है। गुलाब सिर्फ कपल्स के बीच प्यार जताने का माध्यम नहीं बल्कि फैमिली, दोस्तों और कलीग्स के बीच भी अपनापन और आभार व्यक्त करने का बेहतर सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का में विकल्प बन चुका है। इन 7 दिनों गुलाब विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। गुलाब के एक्सपोर्ट बढ़ोतरी होने के कारण इंदौर शहर में एक अच्छी क्वालिटी के लाल गुलाब की कली की कीमत बढ़ गई है। वेलेंटाइन डे तक शहर के फ्लावर मार्केट और फ्लोरिस्ट्स का टर्नओवर करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। छोटी ग्वालटोली, राजवाड़ा, विजय नगर, पलासिया सहित अन्य स्थानों पर इनकी बिक्री हो रही है।