इंदौर एयरपोर्ट के रनवे पर नजर आया ‘सियार’, अथॉरिटी ने DGCA से लगाई मदद की गुहार

हाल ही में हवाई हादसे में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी। ऑफ करने के कुछ देर बार क्रैश हो गया। इससे पहले अहमदाबाद में भी प्लेन टेक था जिसमें सवार 241 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी घटनाओं के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी खासी सतर्क हो गई है। उन बिंदुओं पर ध्यान रखा जा रहा है जो किसी हादसे का कारण हो सकते है। ऐसी ही न स्थिति इंदौर के एयरपोर्ट पर भी बनने की आशंका है। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर सुनील मग्गीरवार ने जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा है।