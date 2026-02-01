रैपिडो बाइक टैक्सी: आरटीओ ने बुकिंग कर बुलवाई, पहुंचते ही 12 बाइक जब्त

इंदौर. शहर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात के बाद आरटीओ ने नियमों के विपरीत चल रही बाइक टैक्सी पर शिकंजा कसा है। तीन दिन पहले रैपिडो के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अब पुलिस की मदद से एप बंद करवाई जाएगी। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को एआरटीओ राजेश गुप्ता ने रैपिडो की 12 बाइक टैक्सियां जब्त की हैं। कार्रवाई के लिए आरटीओ अमले ने मोबाइल एप से बुकिंग कर बाइक चालकों को बुलवाया। जैसे ही चालक तय स्थान पर पहुंचे, परिवहन विभाग की टीम ने बाइक जब्त कर ली।