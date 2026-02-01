महाकाल मंदिर में फिर झड़प, पुणे की महिला श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी के बीच विवाद

Mahakal Temple: मध्यप्रदेश के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में एक बार फिर सुरक्षाकर्मी और श्रद्धालु के बीच विवाद हो गया। शयन आरती के दौरान पुणे से आई एक महिला श्रद्धालु और मंदिर के सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ है। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। श्रद्धालु महिला ने सुरक्षाकर्मी पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं तो वहीं मंदिर समिति ने महिला पर महिला गार्ड का गला दबाने और हंगामे का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है।