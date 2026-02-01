कॉमनवेल्थ गेम्स: आइआइटी कानपुर की मदद से अहमदाबाद की आबोहवा सुधारेगी मनपा

Ahmedabad: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद शहर को मिली है। इस विश्व स्तरीय खेल के आयोजन से पहले अहमदाबाद में न सिर्फ ढांचागत विकास कार्य पर जोर दिया जा रहा है बल्कि अहमदाबाद की आबोहवा को भी सुधारने को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए अहमदाबाद महानगर पालिका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर की मदद लेगी।मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि की अध्यक्षता में आइआइटी -कानपुर के प्रतिनिधियों के साथ शु्क्रवार को अहमदाबाद में अहम बैठक हुई। बैठक में स्मार्ट सेंसिंग एंड डिजिटल इंटेलिजेंस फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। इसमें आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर सचिदानंद त्रिपाठी, उपायुक्त (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।