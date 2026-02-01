फाल्गुन चतुर्थी पर ‘गजानन’ की भक्ति में डूबी राजधानी

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर गजानन की भक्ति में डूबी नजर आई। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के अवसर पर गत दिवस शहर के गणेश मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास का वातावरण रहा। सुबह से ही मंदिरों में 'गणपति बप्पा मोरया' के जयघोष गूंजने लगे। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान गणेश से देश और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।

प्रमुख मंदिरों में विशेष अनुष्ठान: