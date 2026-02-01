इंदौर में लव मैरिज के 10 महीने बाद नवविवाहिता ने दी जान

इंदौर के विजयनगर क्षेत्र के कल्प कामधेनू नगर में रहने वाली मोनिका पटेल नाम की नवविवाहिता ने बीते दिनों 2 फरवरी को घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी तो मोनिका का शव फंदे पर लटका मिला था। मोनिका ने 10 महीने पहले रितेश पटेल के साथ लव मैरिज की थी। रितेश रेपिडो बाइक चलाता है और मोनिका सिलाई का काम करती थी। शादी के बाद रितेश, मोनिका और रितेश की मां साथ में रहते थे। तब पति रितेश ने पुलिस को बताया था कि घटना से पहले उसका मोनिका के साथ सिलाई के कपड़े लाने की बात को कहकर कहासुनी हुई थी और उसके बाद वो घर से बाहर चला गया था।