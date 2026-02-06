मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सरकार से दूरी, काम करने की जताई असमर्थता !

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सरकार के बीच आपसी अदावत के चर्चे पार्टी गलियारे से लेकर विपक्षी खेमे तक हो रहे हैं। कैलाश की सरकार से नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वरिष्ठ मंत्री होने के बावजूद दो कैबिनेट बैठक से दूरी बना रखी है। हालांकि संगठन की लगाई ड्यूटी को निभाना उनकी मजबूरी भी माना जा रहा है। उन्हें पता है कि अगर संगठन के सामने जरा भी नाराजगी दिखाई तो सियासी भविष्य संकट में पड़ सकता है। इसलिए उपस्थित दर्ज करवाने जनसुनवाई में पहुंचे। वहीं कांग्रेस भी उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार हमलावर रही है।