राजा रघुवंशी हत्याकांड: 2 आरोपी बरी, क्या सोनम को मिलेगी जमानत ?

हत्याकांड की जांच के लिए जब फ्लैट के मालिक शिलाम जेम्स को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया था कि सोनम के ब्लैक बैग को जला दिया गया। पुलिस को उस आरोपी की तलाश थी जिसके इशारे पर सोनम के ब्लैक बैग को जलाया गया था। शिलाम जेम्स के मोबाइल से लोकेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का सुराग मिला था। जिसके बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने लोकेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया था। लोकेंद्र ने अपने पार्टनर शिलोम जेम्स को मैसेज किया कि सोनम के ब्लैक बैग को फ्लैट से हटा दे और उस बैग को जला दे।