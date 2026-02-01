एमपी के 2 जिलों में 800 करोड़ की लागत से होंगे काम, बिछेंगी नई रेललाइन

MP News: मध्यप्रदेश में सिंहस्थ-2028 को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इंदौर-उज्जैन और उसके आसपास के रेलवे स्टेशनों पर करीब 800 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों में नई रेल लाइनों का निर्माण, प्लेटफार्म का विस्तार, यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप ड्रेनेज सिस्टम और पानी की लाइन बिछाने जैसे अहम कार्य शामिल है। रेलवे का लक्ष्य है कि सिंहस्थ के दौरान देशभर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो।