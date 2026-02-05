कैलाश विजयवर्गीय जैसे असंवेदनशील मंत्री को किया जाए बर्खास्त: सुप्रिया

MP News: एमपी के इंदौर शहर ने इतनी बार कैलाश विजयवर्गीय को जिताया, लेकिन वे अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री और सांसद के पास भागीरथपुरा जाने का एक मिनट भी नहीं है। 32 लोगों की मौत हो गई, जवाबदेही किसकी है। कैलाश जैसे असंवेदनशील मंत्री को बर्खास्त कर महापौर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। हर पीड़ित परिवार को एक करोड़ का मुआवजा दें। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जातीं, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। 32 लोगों की मौत नहीं, 32 लोगों की प्रायोजित हत्या की गई है।