अचानक बढ़ी सोने-चांदी के ‘सिल्ली-सिक्कों’ की डिमांड, इंदौर में आ रहा बड़ा टर्नओवर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में युद्ध, महंगाई, ब्याज दरें व डॉलर की चाल, घरेलू स्तर पर आयात शुल्क, टैक्स और रुपये की स्थिति इन सभी कारणों से सोना-चांदी में कभी रेकॉर्ड तेजी तो कभी अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस तेज उतार-चढ़ाव ने सर्राफा बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी, जिसका सीधा असर आभूषण बिक्री पर पड़ा है। मांगलिक कार्यों में गहनों का वजन कम हो रहा है। पुराने गहनों की अदला-बदली (एक्सचेंज) बढ़ी है। नए गहनों की खरीद सीमित हो गई है। कीमत गिरते ही ग्राहक बुलियन में निवेश को प्राथमिकता दे रहा है।