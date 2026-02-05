‘भाई नहीं कर सकता था सुसाइड’, एमबीबीएस टॉपर की बहन के गंभीर आरोप

परिजनों के अनुसार, अंतरिक्ष पढ़ाई में बेहद होशियार था। उसने तीन साल की मेहनत के बाद नीट परीक्षा पास की थी और मध्यप्रदेश में टॉपर रहा। ग्वालियर के बजाय उसने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को चुना था। बहन ने बताया कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जब अंतरिक्ष पहली बार घर आया, तो उसने कहा था, 'मैंने गलती कर दी, इंदौर का कॉलेज लेकर पछता रहा हूं।' उसने बताया था कि कॉलेज में उसे चेहरा, हाइट और नाम को लेकर चिढ़ाया जाता है, जिससे वह आहत रहता था। जब परिवार ने उसे प्रोफेसर से शिकायत करने की सलाह दी, तो वह कहता था कि प्रोफेसर और सीनियर मिले हुए हैं, यहां कोई सुनवाई नहीं होती।