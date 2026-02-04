अवैध कॉलोनी कटी तो कॉलोनाइजर को होगी ’10 साल’ की जेल, कलेक्टर होंगे जवाबदेह

अवैध कॉलोनियों के मामलों में थाना प्रभारी से लेकर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने के बावजूद एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। नए कानून में पहली बार यह प्रावधान किया जा रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित होती है तो कलेक्टर तक को जवाबदेह माना जाएगा। साथ ही नगरीय विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कॉलोनाइजेशन नियमों को एकरूप किया जा रहा है। निगम की तरह पंचायत क्षेत्रों में भी सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित होने के बाद ही भूखंडों के विक्रय की अनुमति मिलेगी।