खतरे में….MP के 1000 साल पुराने मंदिर का अस्तित्व, दर्शन को तरस रहे श्रद्धालु

श्रद्धालु वर्ष में एक दिन नागपंचमी पर्व पर बंद गेट के बाहर से ही पूजा कर पाते हैं।बाकी के दिनों में बाहर से भी पूजा प्रतिबंधित है। वैसे तो यह ऐतिहासिक मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण (ASI Heritage Site) में है, लेकिन मंदिर के हालात यह बयां करने के लिए काफी है कि निर्माण की स्थिति दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। बीजा मंदिर को लेकर इतिहासकारों का कहना है कि 17वीं शताब्दी में विजय मंदिर (Vijay Temple) को तोपों से तुड़वा दिया गया था।