एमपी में बड़ी लूट, 45 तोला सोना-चांदी और 8 लाख नकद लेकर फरार बदमाश

जेवरात व नकदी समेटने के बाद बदमाश घर से फरार हो गए। इधर कमरे में बंद बृज बिहारी की पत्नी ने मशक्कत के बाद किसी तरह अपने हाथ खोले और फिर पति व बेटे को आजाद किया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों व पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद त्योंदा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने भी घर की जांच की है जिससे बदमाशों का सुराग मिल सके। पीड़ित बृज बिहारी कुर्मी ने बताया है कि बदमाशों की संख्या चार थी और उनके पास तीन तलवारें व एक कट्टा था।